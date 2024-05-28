فيديو | 3 أطراف تدخلت لمنع الهدف .. أغرب فرصة ضائعة في الدوري السعودي هذا الموسم

الفرصة كادت أن تهبط بصاحبها لدوري يلو!

شاهدنا العديد من الفرص الضائعة هذا الموسم في دوري روشن السعودي ومختلف بطولات العالم، لكن ما شهدته مباراة الأخدود والطائي يصلح ليكون أغرب فرصة مهدرة هذا الموسم.

الطائي استضاف الأخدود في الجولة الأخيرة من دوري روشن مساء أمس الإثنين، وقد كان يكفيه التعادل لضمان عدم هبوطه لدوري يلو، لكنه خسر بهدفين نظيفين ليهبط ويمنح خصمه بطاقة الإنقاذ الأخيرة.

الدقيقة الـ19 شهدت فرصة ثمينة للأخدود لكنها ضاعت بغرابة شديدة وبعدما اتفقت 3 أطراف لمنع الهدف، حيث تصدى القائم أولًا للكرة المرسلة بالخطأ من مدافع الطائي نحو المرمى، ثم تصدت العارضة لتسديدة لينادر تاومبا المتابعة للكرة المرتدة من القائم، وأخيرًا تدخل حارس المرمى فيكتور براجا ليتصدى لتسديدة سافور جودوين المتابعة للتسديدة المرتدة من العارضة!

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من حُسن حظ الأخدود أن نجح بإحراز هدفين فيما بعد بواسطة جودوين وتاوامبا ليخرج فائزًا وضامنًا لبقائه في دوري روشن، وإلا كان الجميع في النادي سيعض أصابع الندم على تلك الفرصة المذهلة.

يُشار إلى أن الطائي هبط إلى دوري يلو بجانب الحزم وأبها.