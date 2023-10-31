فيديو.. هل قصد إلكاي جوندوجان إهانة لابورتا وبرشلونة في حفل الكرة الذهبية؟

النجم الألماني يعود لإثارة الجدل..

يبدو أن إلكاي جوندوجان مصر على إثارة الجدل بشأن وضعيته في برشلونة، خصوصًا في أعقاب الكلاسيكو الذي سجل فيه هدفه الأول مع الفريق الكتالوني، وأيضًا تصريحاته عقب المباراة التي انتقد فيها زملاءه.

الأمر استمر في حفل الكرة الذهبية، حيث كان هناك 4 ممثلين إلى جانب جوندوجان لبرشلونة، وهم الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافا يوستي وكل من زميليه مارك أندريه تير شتيجن وأليخاندرو بالدي، وهذا طبعًا بخلاف أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم.

لكن العناصر الرجالية كانت تلتقط لهم صورة سويًا على السجادة الحمراء، وكان جوندوجان معهم وفجأة غادرهم جميعًا قبل التقاط الصورة ودون أن يشير بكلمة إلى أي منهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جوندودجان أثار الجدل بتصريحاته حول زملائه في برشلونة عقب الكلاسيكو حين قال إنه "كان ينتظر إحباطًا أكثر في غرفة الملابس عقب الهزيمة".

لكن الألماني الدولي قال على هامش حفل الكرة الذهبية إنه "سعيد للغاية في برشلونة" وإنه يعيش حلمًا باللعب في النادي الكتالوني.