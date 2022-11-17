فيديو | مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مباراة السعودية والأرجنتين

بشرى سارة لجماهير السعودية

كشف صانع المحتوى السعودي والمختص في الشأن السياحي نواف الجامع، عن مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

ونشر الجامع عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" فيديو يؤكد فيه على توافر تذاكر مخفضة "فئة أولى" في استاد لوسيل، مستضيف مباراة السعودية والأرجنتين.

وأكد نواف على أن سعر التذكرة هو 966 ريال للفئة الأولى، والتي تجعل المشاهد أقرب إلى أرضية الملعب، وذلك عبر تطبيق "قدام" الخاص بالمشجع السعودي.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع بالمجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.