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فيديو | كريستيانو رونالدو يؤكد نهاية رحلته المونديالية!

البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا
كأس العالم
كريستيانو رونالدو

مهاجم البرتغال يعلن رسميًا خوض أخر بطولة كأس عالم بمسيرته الدولية.

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال أن النسخة الحالية من كأس العالم 2026 ستكون محطته الأخيرة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مشيرًا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا في دور 16 إلى أنه سيعتزل دوليًا وفقًا لرغبته الشخصية عندما يرغب.


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