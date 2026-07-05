فيديو | كريستيانو رونالدو يؤكد نهاية رحلته المونديالية!

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال أن النسخة الحالية من كأس العالم 2026 ستكون محطته الأخيرة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مشيرًا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا في دور 16 إلى أنه سيعتزل دوليًا وفقًا لرغبته الشخصية عندما يرغب.



