فيديو | بعد نفي التعاقد معه .. رئيس ريال مدريد يفاجئ مشجع برده على مطالب ضم كيليان مبابي

تامر أبو سيدو
Kylian Mbappe PSGGetty
الدوري الإسباني – الليجاReal MadridParis Saint-GermainKylian Mbappe

مهاجم باريس سان جيرمان حلم المدريديستا

لا شيء يشغل تفكير جمهور ريال مدريد في العالم أجمع حاليًا سوى فرص التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي كلما اقترب من الفريق الإسباني عاد وابتعد.

عقد المهاجم الفرنسي ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وقد ارتبط كثيرًا بالانضمام للعملاق الإسباني لكن الأطراف جميعًا تسارعت في نفي حدوث ذلك خاصة خلال انتقالات يناير الجاري.

أحد المشجعين السعوديين فاجأ الرئيس فلورينتينو بيريز خلال استعداده لحضور مباراة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الرياض وقال له "أنت الرئيس الأعظم في العالم، من فضلك نحن نريد كيليان مبابي".

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بيريز كان تصرفه مفاجئًا أكثر حيث علق على الشق الأول من حديث المشجع بقوله "نعم، أتفق معك تمامًا"، وبعدها تجاهل النصف الثاني والحديث عن وصيف كأس العالم 2022.

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