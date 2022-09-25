فيديو | الأمن الكويتي يتدخل لحماية غرفة ملابس الهلال!

الجماهير الكويتية تسببت في فوضى

قام أفراد الأمن المتواجدين في ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، بالتدخل من أجل حماية غرفة خلع ملابس نادي الهلال، بعد انتهاء المباراة الودية أمام القادسية، في اعتزل نواف الخالدي.

ماذا حدث ليتدخل الأمن الكويتي؟

رصدت صحيفة "الميدان الرياضي" تدخل أفراد الأمن التابعين للشرطة الكويتية، والمسؤولة عن أمن ستاد جابر الأحمد الدولي، لحماية غرفة ملابس الهلال.

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Shahid Shahid

تدخل الأمن جاء بعد أن نزلت بعض الأفراد إلى أرضية الملعب، لالتقاط صورًا تذكارية مع نجوم نادي الهلال المتواجدين في المعلب.

وبعد أن دخل نجوم الهلال إلى الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، توجهت الجماهير خلف اللاعبين، الأمر الذي دفع الأمن للتدخل من أجل إبعادهم وحماية اللاعبين.

الهلال ينتصر على القادسية في اعتزال الخالدي

وحقق نادي الهلال الفوز على نظيره القادسية بهدفين دون رد، في مباراة اعتزال الحارس نواف الخالدي، والذي حضره الزعيم بعد موافقة فهد بن نافل.

واستغل الهلال فترة التوقف الدولية الحالية، وسافرت البعثة إلى الكويت أمس السبت، من أجل خوض مباراة اعتزال الحارس الكويتي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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