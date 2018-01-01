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كأس العالم للأندية

فيديو - يوسف المساكني يوجه رسالة للترجي قبل مواجهة العين

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فريق الدم والذهب في ديربي عربي صعب أمام الزعيم الإماراتي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توقع التونسي يوسف المساكني؛ المحترف في صفوف الدحيل القطري، نتيجة مواجهة فريقه السابق الترجي أمام العين الإماراتي، في كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت تونس، على استاد هزاع بن زايد، بالدور الثاني بالمونديال.

المساكني قال، في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الترجي يا دولة، أتمنى للمكشخة الفوز ضد العين 3-0، والتأهل للنهائي إن شاء الله يا رب".

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ويخوض الترجي أولى مبارياته في المونديال في ثاني مشاركة في تاريخه، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل الزعيم الإماراتي للدور الثاني بكأس العالم بعدما فاز بالدور الأول على فريق ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الحظ الترجيحية.

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