فيديو | يانيك كاراسكو يُسجل هدفًا مذهلًا من ركنية في السعودية

هدف عالمي جديد في الملاعب السعودية

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سجل البلجيكي يانيك كاراسكو نجم الشباب هدفًا مذهلًا من ركلة ركنية خلال مباراة فريقه أمام الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والمقامة حاليًا في الإحساء.

كاراسكو كان قد انضم للشباب قادمًا من أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري يُقدم أداءً جيدًا للغاية في دوري روشن السعودي، حيث سجل هدفًا وصنع 3 خلال 5 مباريات.

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كريستيان تيو كان قد تقدم للفتح في الشوط الأول لكن كاراسكو استطاع تعديل النتيجة بهدف رائع من تسديدة متقنة من ركلة ركنية من الجانب الأيمن لمرمى النموذجي.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 ويلعب الفريقان حاليًا الأشواط الإضافية وسيمتد اللقاء لركلات الجزاء الترجيحية حال استمر التعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية.

الملاعب السعودية تزدحم بالنجوم الكبار هذا الموسم عقب ثورة الانتقالات التي طالته خلال الصيف الماضي، وأبرزهم كريستيانو رونالدو وأليكساندر ميتروفيتش وكريم بنزيما

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