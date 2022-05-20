فيديو | "خيرها في غيرها" .. ولي العهد يواسي رئيس الهلال عقب خسارة كأس الملك

واسى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، بعد هزيمة فريقه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفيحاء.

الفيحاء يتوج بكأس الملك لأول مرة في تاريخه

نجح نادي الفيحاء في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الفيحاء بنتيجة 3-1.

سمو الأمير محمد بن سلمان حضر إلى ملعب الجوهرة المشعة بين شوطي المباراة، وقام بتسليم الجوائز لفريقي الفيحاء والهلال عقب نهاية اللقاء.

ماذا قال ولي العهد لرئيس الهلال؟

توجه فهد بن نافل إلى الأمير محمد بن سلمان من أجل استلام جائزة المركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومصافحة ولي العهد السعودي عقب انتهاء المباراة.

الأمير محمد بن سلمان واسى فهد بن نافل أثناء تسليمه جائزة المركز الثاني قائلًا له: "خيرها في غيرها".

وتسلم فهد بن نافل الجائزة، وقام بمصافحة ولي العهد السعودي، حيث حصل على شيك قيمته 5 ملايين ريال جائزة المركز الثاني.

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