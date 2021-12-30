فيديو | "هوبا" .. طريقة تواصل ماجد عبد الله مع اللاعبين بالملعب

لماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، طريقته الخاصة في التعامل مع زملائه في الملعب، خلال فترة تواجده في الملاعب على مدار 22 عامًا.

ماذا قدم ماجد عبد الله خلال مسيرته في الملاعب؟

استمرت مسيرة ماجد في الملاعب لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.

على المستوى الدولي، كان لأسطورة النصر بصمة في حصد الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم.

كيف كان يتعامل ماجد مع زملائه؟

كشف محمد عبد الجواد؛ لاعب الأهلي ومنتخب السعودي الأسبق، عن طريقة ماجد، مؤكدًا أن من لم يعاصره في ملاعب فاته الكثير.

وقال عبد الجواد: "كلمة هوبا كانت هي لغة التواصل بين ماجد وكافة اللاعبين القريبين له بالملعب، لتمرير الكرة، ليس من الضروري أن تراه ويراك، يكفي أن تسمعه، إذا سمعته ولم تمرر له الكرة، انسى أن يرددها مرة ثانية، لأنه كان دقيقًا في عملية التحركات، فكافة تحركاته غالبًا كانت بأهداف، طالما قال لك (هوبا) مرر له الكرة على الفور، وقف وشاهد".

وأضاف: "من لم يعاصر ماجد بالملاعب فاته الكثير".

ماجد عبدالله الأسطورة 👇💛💙💚💚 pic.twitter.com/SJyk6Po8Bz — سعد 💙💛 الشمري 💛💙 (@C67695667) December 29, 2021

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