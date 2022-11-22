فيديو | هل كان قرارًا سليمًا؟ ميسي يتقدم للأرجنتين من ركلة جزاء

المنتخب السعودي متأخر بهدف حاليًا

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأرجنتين ضد السعودية في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

اللقطة كانت ركلة ركنية تصدى لها محمد العويس لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء ضد سعود عبد الحميد لصالح لياندرو باريديس.

ليونيل ميسي تصدى للتسديدة ونجح في إحراز الهدف الأول لراقصي التانجو عند الدقيقة العاشرة.

الأرجنتين سجلت هدفين آخرين، في اللقاء المتواصل على استاد لوسيل، بواسطة لاوتارو مارتينيز لكن الحكم ألغاهما بداعي وجود تسلل ضد مهاجم إنتر.

ركلة الجزاء أثارت جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المتابعين أن الاحتكاك بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء لا يرتقي لاحتساب خطأ ضد المدافع السعودي.

ما رأيكم، هل كان قرار الحكم سليمًا؟