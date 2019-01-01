فيديو| هكذا رحب جماهير نابولي بعودة ساري إلى إيطاليا!

البداية الحقيقية لصراع مرتقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دشن حساب نابولي الرسمي عبر تويتر العداوة المقبلة بين النادي وجماهيره من طرف، وبين ماوريتسيو ساري مدربه السابق ومدرب يوفنتوس الحالي على الطرف الآخر.

حمل الفيديو بعض الرسائل الساخرة من جانب الجماهير مثل:"ماذا يمكنني أن أتمنى لأجل ساري المدرب؟ "أتمنى له الفوز بالدوري الأوروبي مجدداً".

فيما سخر آخر قائلاً:"سيفوز بالدوري أخيراً نعم نعم نعم"!، بينما أضاف ثالث:"أتمنى لك أن تحطم رقم نابولي بـ91 نقطة، ولكن في المركز الثاني".

ظهرت أيضاً امرأة بالفيديو تحمل الرقم 17 ثم تحمل الرقم 13 بعده وتسأل ساري أيهما يفضل؟ وهما الرقمان المعتقد جلبهما للنحس في إيطاليا وإنجلترا على الترتيب.

أيضاً من المعروف في إيطاليا أنه إذا قال لك أحدهم بأن النصر مؤكد لك، فهذا يعني محاولته جلب الحظ السيئ لك، ولذلك يبدأ الفيديو بالعديد من الأمنيات الطيبة من جانب جماهير نابولي.

أخيراً استعمل المشجع العجوز "القرن الأحمر" الشهير للمدينة، والذي يُعتبر أيضاً جالباً للنحس بدوره.

يذكر أن ساري انتقل من نابولي إلى تشيلسي الإنجليزي لموسم واحد قبل عودته إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس.