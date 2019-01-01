فيديو | هدف من نصف الملعب يقصي شباب برشلونة من الكأس في الكلاسيكو
نجح فريق الشباب في ريال مدريد بالوصول لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعدما تجاوزوا شباب برشلونة في نصف النهائي.
جاء هذا عقب انتهاء لقاء الإياب في العاصمة مدريد بالتعادل بهدف لكل فريق بعد أن كانت مواجهة الذهاب في كتالونيا قد انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين.
⚽😯🔝 El GOLAZO de Antonio Blanco desde el centro del campo... ¡CRACK! @lafabricacrm | #HalaMadrid pic.twitter.com/KJ74ioBdMt— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) June 8, 2019
وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في مباراة الإياب والذي قضى على آمال برشلونةبشكل نهائي عن طريق اللاعب أنطونيو بلانكو نجم وسط الملعب.
وبدأ الهدف بخطأ من وسط ملعب فريق برشلونة أثناء بناء هجمة واعدة ففقد الكرة لصالح بلانكو الذي لم يتردد في تسديدها في المرمى الذي شهد تقدم حارسه في الدقيقة الـ 71.
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وكان الهدف الوحيد لبرشلونة في المباراة قد تم تسجيله في الدقيقة الـ 51 عن طريق اللاعب أنطونيو خيسوس وهو ما منح النادي الكتالوني أملًا في العودة بالنتيجة والوصعود للمباراة النهائية.
بهذه النتيجة ينتهي موسم شباب برشلونة بدون أي لقب عقب خسارة الدوري أمام سرقسطة ودوري الأبطال أمام تشيلسي.