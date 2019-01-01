فيديو - هدف فرجاني ساسي الأفضل بجولة الكونفدرالية

فرجاني ساسي سجل هدف رائع في مرمى جور ماهيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أفضل 5 أهداف بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت تواجد هدفين لنادي الزمالك.

وحصل هدف اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، على أفضل هدف في الجولة، بعدما قام بمراوغة مدافعي جور ماهيا وحارس المرمى بشكل رائع.

هدف الزمالك الثاني الذي أحرزه يوسف إبراهيم أوباما، حصل على المركز الثاني، والذي سجله من تصويبة رائعة داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، بعد جملة متقنة.

📽 Best Goals .. The Top 5 goals on Match day 5 of #TotalCAFCC

Vote for your best goal in the comments pic.twitter.com/9ZyFbPcEwX — CAF (@CAF_Online) March 13, 2019

بينما حصل هدف فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مرمى نصر حسين داي عن طريق اللاعب ريكاردو جوب من ركلة حرة مباشرة، على المركز الثالث.

فريق ناكانا ريد ديفلز الزامبي، حصل على المركزين الرابع والخامس، بهدفين أحرزهما اللاعبان كليفينج كامبامبا، ورنالدو كامبامبا.

الزمالك كان قد حقق الفوز على فريق جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد الماضي.