فيديو - هدف فرجاني ساسي الأفضل بجولة الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أفضل 5 أهداف بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت تواجد هدفين لنادي الزمالك.

وحصل هدف اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، على أفضل هدف في الجولة، بعدما قام بمراوغة مدافعي جور ماهيا وحارس المرمى بشكل رائع.

هدف الزمالك الثاني الذي أحرزه يوسف إبراهيم أوباما، حصل على المركز الثاني، والذي سجله من تصويبة رائعة داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، بعد جملة متقنة.

📽 Best Goals .. The Top 5 goals on Match day 5 of #TotalCAFCC

