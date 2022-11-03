فيديو | هدف رائع من كنو .. والفرج يسخر من المالكي

كنو يتألق في تدريبات الأخضر

يواصل المنتخب السعودي تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة أيسلندا الودية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت التدريبات تسجيل محمد كنو لاعب الوسط هدفًا رائعًا، بعدما راوغ عبد الإله المالكي لاعب الوسط، وأيضًا لاعبان من صفوف المنتخب السعودي، ثم سدد الكرة في المرمى.

وقام سلمان الفرج لاعب وسط الأخضر بالاحتفال بالهدف الذي قاد فريقه للفوز في المباراة التجريبية بين اللاعبين، عن طريق السخرية من عبد الإله المالكي لاعب الفريق الآخر.

احتفال سلمان الفرج بالسخرية من المالكي نال إعجاب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، والذي توجه إلى المالكي لمواساته بعد الخسارة أمام الفرج.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره أيسلندا، في التجربة قبل الأخيرة، قبل مواجهة بنما في ختام مباريات الأخضر بمعسكر الإمارات، قبل التوجه إلى الرياض لمواجهة كرواتيا في آخر الوديات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.