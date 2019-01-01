فيديو - هدف رائع لـ"تريزيجيه" في شباك جالطة سراي

تريزيجيه يسجل في مرمى جالطة سراي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا ومنتخب مصر، هدف لفريقه في مرمى جالطة سراي، ضمن منافسات الدوري التركي.

ويعد تريزيجيه من أبرز المحترفين المصريين في أوروبا، وأحد عناصر فريقه الأساسيين في الفترة الأخيرة بالدوري التركي وساهم في الكثير من الانتصارات.

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف قاسم باشا الأول في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع.

ورفع تريزيجيه رصيد أهدافه في الموسم الحالي من الدوري التركي إلى 7 أهداف، ليواصل تألقه مع قاسم باشا خلال المواسم الأخيرة ولفت النظر له من أكثر من نادي أوروبي كبير.

هدف تريزيجيه في جالاطة سراي pic.twitter.com/aIFezztCPW — belal mohamed (@belalmohamedd) February 17, 2019

وتعادل يونس بلهندة المغربي، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ليشعل اللقاء للفوز بالثلاثة نقاط في الوقت المتبقي.