فيديو - هدافي مارادوني يقود الفيحاء لخطف نقاط الفوز من التعاون

حكم المباراة السلوفيني دامير سكومينا، ألغى هدفان لصالح التعاون

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الفيحاء فوزاً صعبًا على حساب التعاون بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف المباراة، المحترف الكولومبي أسبريا لاعب الفيحاء الذي سجل ثنائية عند الدقيقتين" 37" و"80"، فيما سجل للتعاون عبد الفتاح آدم عند الدقيقة "45+1".

حكم المباراة السلوفيني دامير سكومينا، ألغى هدفان لصالح التعاون بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار" في المباراة التي انتهت منذ قليل.

🗒️- أسبريلا قدم خدمتين مميزتين خلال هذه الجولة.👌



لفريقه الحالي، جعله يحافظ على آماله في البقاء بالدوري هذا الموسم.



لفريقه القادم وهو #الشباب، جعله يحافظ على مركزه الثالث. pic.twitter.com/iCWBl3Xaay — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 6, 2019

الهدف الأول الذي تم إلغاءه كان لعبد الفتاح آدم لاعب التعاون بداعي التسلل، بعد أن استعان بتقنية الـ"var" عند الدقيقة 26.

وعاد الحكم سومديكا مرى أخرى وألغى هدف للكاميروني تاومبا بداعي التسلل بعد أن استعان بتقنية الـ"var" عند الدقيقة75.

هذ الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد التعاون عند 46 نقطة في المركز الرابع.