فيديو - هدافي مارادوني يقود الفيحاء لخطف نقاط الفوز من التعاون
ماجد جزر فيسبوك تويتر
حقق نادي الفيحاء فوزاً صعبًا على حساب التعاون بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف المباراة، المحترف الكولومبي أسبريا لاعب الفيحاء الذي سجل ثنائية عند الدقيقتين" 37" و"80"، فيما سجل للتعاون عبد الفتاح آدم عند الدقيقة "45+1".
حكم المباراة السلوفيني دامير سكومينا، ألغى هدفان لصالح التعاون بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار" في المباراة التي انتهت منذ قليل.
🗒️- أسبريلا قدم خدمتين مميزتين خلال هذه الجولة.👌— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 6, 2019
لفريقه الحالي، جعله يحافظ على آماله في البقاء بالدوري هذا الموسم.
لفريقه القادم وهو #الشباب، جعله يحافظ على مركزه الثالث. pic.twitter.com/iCWBl3Xaay
الهدف الأول الذي تم إلغاءه كان لعبد الفتاح آدم لاعب التعاون بداعي التسلل، بعد أن استعان بتقنية الـ"var" عند الدقيقة 26.عبدالفتاح آدم يتفوق على جميع المهاجمين المحليين في الدوري السعودي
وعاد الحكم سومديكا مرى أخرى وألغى هدف للكاميروني تاومبا بداعي التسلل بعد أن استعان بتقنية الـ"var" عند الدقيقة75.
هذ الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد التعاون عند 46 نقطة في المركز الرابع.
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الفيحاء سجله اللاعب : دانيلو اسبريا في الدقيقة 80— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 6, 2019
الفيحاء 2 : 1 التعاون
#الفيحاء_التعاون pic.twitter.com/TidqI0ZmDZ