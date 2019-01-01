فيديو - هتاف خاص من لاعبي الاتحاد لسييرا قبل مواجهة لوكوموتيف

الوقت يمر في حافلة العميد بأوزباكستان بطريقة مختلفة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سادت أجواء حماسية حافلة بعثة اتحاد جدة السعودي في أوزباكستان، عقب اختتام المران الأخير للفريق قبل مواجهة لوكوموتيف.

الفريق الأوزبكي يستضيف العميد في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سييرا: هدفنا مواصلة صدارة المجموعة بالفوز على لوكوموتيف

وردد اللاعبون خلال طريق عودتهم للفندق مقتطفات من أناشيد الجماهير التي ترددها خلال المباريات، لبث الروح والعزيمة في أنفسهم لتحقيق الفوز، ووسط هذه الأناشيد هتف اللاعبون لمدربهم التشيلي لويس سييرا بطريقة خاصة.

وتحسنت نتائج الاتحاد منذ عودة سييرا للفريق مرة أخرى في أواخر فبراير الماضي، خلفًا للمقال الكرواتي سلافين بيليتش.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الاتحاد ولوكوموتيف كان قد انتهى بفوز صعب للعميد بثلاثية مقابل هدفين، حيث خطف فهد المولد هدف الفوز في الدقيقة 4+90 من ضربة جزاء.

ويحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط مقتسمًا إياها مع الوحدة الإماراتي، بينما يأتي لوكوموتيف ثالثًا بثلاث نقاط.