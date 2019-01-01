دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - هتافات جماهير الاتحاد تطالب برحيل سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة

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سييرا
خسارة جديدة للاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

واجه أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، هجوم من جماهير النادي عقب الهزيمة أمام الوحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع في نتائج نادي الاتحاد السعودي مع مدربه التشيلي لويس سييرا، على عكس بداية فترته الحالية مع العميد.

وطالبت جماهير اتحاد جدة الحائلي بالرحيل، وهتفت بهذا داخل مدرجات الملعب عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدف دون رد مساء اليوم.

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وكان سييرا يسعى لتحسين نتائجه خلال الفترة الأخيرة إلا إنه لم يتمكن من تحقيق فوز خلال المباريات الأخيرة، حيث تعجل من رحيل التشيلي.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 9 نقاط بعد مرور 7 جولات.

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