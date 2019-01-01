فيديو - هتافات جماهير الاتحاد تطالب برحيل سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة

خسارة جديدة للاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واجه أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، هجوم من جماهير النادي عقب الهزيمة أمام الوحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع في نتائج نادي الاتحاد السعودي مع مدربه التشيلي لويس سييرا، على عكس بداية فترته الحالية مع العميد.

وطالبت جماهير اتحاد جدة الحائلي بالرحيل، وهتفت بهذا داخل مدرجات الملعب عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدف دون رد مساء اليوم.

وكان سييرا يسعى لتحسين نتائجه خلال الفترة الأخيرة إلا إنه لم يتمكن من تحقيق فوز خلال المباريات الأخيرة، حيث تعجل من رحيل التشيلي.

وردد جمهور #الاتحاد

ارحل ..

مع السلامة ..



كان الله ..

في عون هذا المدرج العاشق الصابر الذي دعم بكل قوة وساند الفريق في اصعب الظروف ، ولم يجد سوى الخذلان !! #الاتحاد_الوحده #سييرا pic.twitter.com/FXSXIV0CZk — محمد العميري (@M_8884) October 19, 2019

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 9 نقاط بعد مرور 7 جولات.