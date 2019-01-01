فيديو - "هاتريك" مبخوت يقود الإمارات لتحطيم طموحات اليمن في خليجي 24

الإمارات تفوز على اليمن بثلاثة أهداف نظيفة

حقق المنتخب الإماراتي فوزًا عريضًا على نظيره اليمني، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ"خليجي 24".

علي مبخوت كالعادة يقود منتخب بلاده للفوز بتسجيل هاتريك رائع في مرمى اليمن، ويحقق أول 3 نقاط للإمارات في مشوراه بالبطولة أملًا في التتويج بها.

سجل المنتخب الإماراتي الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق علي مبخوت، برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيمن وضعته أمام مرمى اليمن.

وجاء بعدها مبخوت مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد ارتدادها من حارس مرمى اليمن.

واختتم مبخوت الثلاثية في الدقيقة 54 بعد فاصل مهاري أمام دفاعات اليمن التي سقطت أمامه، وسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس.

وبذلك ارتقى المنتخب الإماراتي لصدارة مجموعته بفارق الأهداف مع المنتخب العراقي الذي فاز بدوره على نظيره القطري في مباراة الافتتاح.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.