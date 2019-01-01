فيديو | هاتريك حمد الله في الحزم يحافظ على الصدارة للنصر ويقربه من اللقب

العالمي أمامه خطوة واحدة تفصله عن العودة لمنصة التتويدج بطلًا للدوري المحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق النصر فوزًا سهلًا أمام الحزم بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي سجل هدفه الأول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء سددها المغربي عبد الرزاق حمد الله، احتسبها الحكم إثر عرقلة المغربي داخل المنطقة.

فيديو | فوز صعب يؤجل تتويج النصر - الهلال ينتصر أمام الاتفاق بفضل إدواردو

وأضاف حمد الله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 26 من الشوط الأول بعدما تسلم عرضية طولية وضعته على انفراد بالحارس، ليسددها من بين أقدامه في الشباك.

المهاجم المغربي واصل تألقه وأحرز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 66 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل المنطقة، وضعها على يسار حارس الحزم.

⚽ الهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66

الحزم 0 النصر 3



⁧#الحزم_النصر⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/qNJ6TESaxk — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

الفوز حافظ للعالمي على صدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة عن الهلال، بينما تجمد الحزم عند النقطة 30 في المركز الـ12.