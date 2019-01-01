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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - "هاتريك" حمدالله التاريخي يقود النصر لفوز خماسي على الرائد وتعزيز الصدارة

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النصر
فوز عريض للنصر على الرائد

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق النصر فوزًا عريضًا على نظيره الرائد، بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعزز النصر صدارته للدوري السعودي للمحترفين، وقام بتأمينها من ملاحقة الهلال الذي فقدها في الجولة الماضية أمام العالمي بعد انتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح المغربي عبدالرازق حمدالله، أهداف النصر بهدف في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني في الدقيقة 8 ليحبط آمال الرائد مبكرًا.

وارتكب محمد عطوة المدافع المصري في صفوف الرائد خطأ، بتسجيل هدف في مرماه في الدقيقة 28 ليبتعد النصر أكثر بالثلاث نقاط.

واختتم حمدالله أهداف الشوط الأول في الدقيقة 38 بهدف رابع لينهوا النصف الأول من اللقاء، ضامنين الثلاث نقاط الخاصة باللقاء منفردين بالصدارة.

وفي الشوط الثاني تمكن عبدالرازق حمدالله إحراز الهدف الخامس للنصر والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 60 بعد جملة رائعة بين لاعبي العالمي.

وبذلك ارتفع رصيد النصر إلى 61 نقطة بعد مرور 26 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما جاء الرائد في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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