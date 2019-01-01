فيديو - "هاتريك" حمدالله التاريخي يقود النصر لفوز خماسي على الرائد وتعزيز الصدارة

فوز عريض للنصر على الرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق النصر فوزًا عريضًا على نظيره الرائد، بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعزز النصر صدارته للدوري السعودي للمحترفين، وقام بتأمينها من ملاحقة الهلال الذي فقدها في الجولة الماضية أمام العالمي بعد انتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح المغربي عبدالرازق حمدالله، أهداف النصر بهدف في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني في الدقيقة 8 ليحبط آمال الرائد مبكرًا.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 2



الرائد 0 : 1 النصر #الرائد_النصر pic.twitter.com/Jwc0KT9LEX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : بيتروس في الدقيقة 8



الرائد 0 : 2 النصر #الرائد_النصر pic.twitter.com/QfzzxsguKL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

وارتكب محمد عطوة المدافع المصري في صفوف الرائد خطأ، بتسجيل هدف في مرماه في الدقيقة 28 ليبتعد النصر أكثر بالثلاث نقاط.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : محمد عطوة (خطأ في مرماه) في الدقيقة 29



الرائد 0 : 3 النصر #الرائد_النصر pic.twitter.com/hJQfIYkGAZ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

واختتم حمدالله أهداف الشوط الأول في الدقيقة 38 بهدف رابع لينهوا النصف الأول من اللقاء، ضامنين الثلاث نقاط الخاصة باللقاء منفردين بالصدارة.

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 38



الرائد 0 : 4 النصر #الرائد_النصر pic.twitter.com/G0hGsfDdd6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

وفي الشوط الثاني تمكن عبدالرازق حمدالله إحراز الهدف الخامس للنصر والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 60 بعد جملة رائعة بين لاعبي العالمي.

🎥 فيديو للهدف الخامس لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 60



الرائد 0 : 5 النصر #الرائد_النصر pic.twitter.com/Q0dI7Ti6k5 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

وبذلك ارتفع رصيد النصر إلى 61 نقطة بعد مرور 26 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما جاء الرائد في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.