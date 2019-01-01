فيديو - نيجيريا تسجل أسرع هدف في تاريخ مصر والثاني بالعالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يحتج المنتخب النيجيري الكثير من الوقت حتى يهز شباك منتخب مصر في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما بالعاصمة النيجيرية.

النسور سجلوا أسرع الأهداف في تاريخ الفراعنة الدولي، حيث استغرقوا سبع ثواني فقط حتى يهزوا شباك ضيوفهم.

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بدأت الهجمة عقب إطلاق صافرة، عندما أرسلت عرضية طولية وصلت إلى بول أونواتشو، الذي استغل خطأ المدافع أحمد فتوح، ووصل إلى حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية على يمين محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس المرمى.

هذا الهدف هو ثاني أسرع الأهداف الدولية، بعد هدف لوكاس بودولسكي؛ لاعب ألمانيا، في اللقاء الودي أمام الإكوادور، بعد مرور ست ثواني من اللقاء الودي الذي جمع بينهما في عام 2013.

يذكر أن هذا اللقاء الثاني الذي يخوضه الفراعنة في معسكر مارس، حيث التقى بالنيجر قبلها في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.