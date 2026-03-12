ترجمه

فيديو: نجم نيوكاسل السابق دوايت جايل يتحدث عن عودته القوية بعد رحيله عن أرسنال، وإعجابه بـ"الوحش الذهني" كريستيانو رونالدو، والمزيد في بودكاست Beast Mode On

المهاجم السابق لكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد دوايت جايل هو الضيف الأخير في بودكاست Beast Mode On، حيث يتحدث عن رحلته من الدوري غير المحترف إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تم الاستغناء عنه من أرسنال عندما كان شابًا. يبلغ جايل الآن 36 عامًا، ويسترجع ذكرياته عن إعجابه بديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، ولماذا لم ينسجم مع توني بوليس، وغير ذلك الكثير.