فيديو | نجل أبو تريكة يطيح بفريقه من كأس قطر وينهمر في البكاء

أحمد محمد أبو تريكة يطيح بفريقه العربي من بطولة كأس قطر بإهداره ركلة جزاء مرتين.

ودع فريق نادي العربي، الذي يلعب في صفوفه أحمد نجل محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بطولة كأس قطر، على يد فريق السيلية، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

العربي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 24 من زمن المباراة، عن طريق عبد العزيز الأنصاري، قبل أن يضيف زميله إبراهيم ناصر كالا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

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وشارك أحمد أبو تريكة بديلًا في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بدلًا من مهدي ترابي، ليكمل باقي دقائق المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم العربي بهدفين دون رد.

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وتمكن أحمد حمودان في تقليص الفارق بتسجيله هدفًا لفريق السيلية بالدقيقة 78، قبل أن يتعادل عبد القادر باكور في الدقيقة 86، ليقود المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح : العربي 4 - 5 السيلية #كأس_Ooredoo pic.twitter.com/7EpayBfGdU — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 15, 2020

وكانت الأمور تسير نحو تأهل العربي إلى نصف نهائي كأس قطر، حيث كانت ركلة الحسم لصالح العربي سددها أحمد أبو تريكة وأهدرها، ليقرر الحكم إعادتها بسبب تحرك حارس السيلية قبل إطلاق صافرته، ليهدرها أبو تريكة مرة أخرى.

وأهدر زميله بالفريق محمد بدر سيار الركلة السادسة، ليسجل عبد الله حمد المري الركلة ويقود السيلية للتأهل إلى نصف نهائي كأس قطر.

وبعد انتهاء المباراة ظهر أحمد محمد أبو تريكة متأثرًا بالنتيجة بشكل قوي، حيث انهمر في البكاء، وهو ما دفع الجهاز الفني وزملائه اللاعبين لمواساته.