فيديو - نجاة خالد عيسى من إصابة قوية خلال احتفاله مع الجماهير

اتحاد جدة حقق فوزًا كبيرًا أمام النصر، لكن النهاية لم تكن سعيدة للاعب الوسط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كاد أن يتعرض خالد عيسى؛ لاعب وسط اتحاد جدة، خلال احتفاله مع الجماهير بالفوز أمام النصر، إلا أنه نجى وتعرض لإصابة بسيطة.

العميد حقق الفوز بالأمس أمام العالمي بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فهد المولد: تدارك الأخطاء سر الفوز

وذهب عيسى للاحتفال مع الجمهور الحاضر المباراة من مدرجات استاد الملك فهد الدولي إلا أن سقط في أحد الحفر الموجودة على أطراف الاستاد، ليتعرض لجرح بسيط في قدمه، ويخرج متكئًا على زملائه.

جابر عيسى ينجو من إصابة صعبة أثناء احتفاله القوي بفوز فريقه الهام بالثلاث النقاط امام النصر بعد سقوطه في احد الحفر الموجودة في أطراف الدرة #النصر_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/o42L97kKNm — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ أبريل ٢٠١٩

كتيبة لويس سييرا خطفت الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف فهد المولد في الدقيقة 88، بعدما كان فريقه متقدمًا بثنائية في الدقيقتين 32 و43 عن طريق بريوفيتش، وعادل العالمي النتيجة بهدفي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 69 و74، ليهدي المولد الاتحاد أول فوز على فريق كبير بالموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 28 مرتقيًا إلى المركز الـ12 بجدول الترتيب، لكنه أزاح النصر من على صدارة جدول الترتيب إلى الوصافة برصيد 61 بفارق نقطتين عن الهلال، صاحب الصدارة.