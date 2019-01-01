كأس العالم للأندية

فيديو: نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو بكأس العالم للأندية 2019

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تابع بالفيديو نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد المدينة التعليمية..

قدّم الهلال مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وهُزم على يد فلامينجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأخير إلى النهائي ويضرب موعدًا مع الفائز من ليفربول ومونتيري.

وكان الهلال قد فاز في المباراة الأولى على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، وكانت الآمال كبيرة عليه حتى يتمكن من الوصول للنهائي ولكن قوة الفريق البرازيلي وقفت حائلًا أمام الأمر.

نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو

تقدم الهلال في الشوط الأول عبر نجمه سالم الدوسري بعد سلسلة من الفرص، وكان الهدف مميزًا حقًا ومُعبرًا عن الطريقة التي سارت بها الأمور لصالح الموج الأزرق في أول 45 دقيقة.

ولكن في الدقيقة 49 من الشوط الثاني تمكن جيورجيان دي أراسكايتا من التعديل لفريقه لتشتعل المباراة أكثر وأكثر.

وفي الدقيقة 78 وبعد ضغط كبير من الفريق البرازيلي استطاع برونو هنريكي أن يتقدم لفلامينجو من رأسية مميزة.

قبل أن يُنهي علي البليهي على آمال الموج الأزرق في العودة بعدما وضع الهدف الثالث لخصومه عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 82.
 

 

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