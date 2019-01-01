فيديو: نتيجة وأهداف مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج 2019

تعرف على نتيجة نهائي بطولة كأس الخليج 24 والمقام في قطر بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين، وشاهد بالفيديو أهداف هذه المباراة..

استضاف ملعب عبد الله بن خليفة نهائي بطولة كأس الخليج 24، عندما التقى منتخب السعودية بنظيره منتخب البحرين، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف نظيف.

منتخب البحرين كان هو المفاجأة السارة لهذه البطولة بعد الأداء المميز وصعوده بصعوبة من دور المجموعات، قبل أن يواصل التألق ويُخرج منتخب العراق من نصف النهائي بركلات الترجيح.

وعلى الرغم من قوة وبسالة منتخب السعودية تحت ولاية هيرفي رينارد، ولكن غياب التوفيق واللمسة الأخيرة وقف حائلًا أمام تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج.

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أهداف مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24

هدف المباراة الوحيد أتى عبر محمد الرميحي بعد استغلاله لعرضية وتحويلها بشكل مثالي بقدمه في مرمى فواز القرني، مُعلنًا عن تتويج أول للبحرين بلقب كأس الخليج.

منتخب السعودية قبلها أضاع عددًا هائلًا من الفرص، وكانت الفرصة الأسهل على الإطلاق عندما أضاع سلمان الفرج ركلة جزاء بصورة غريبة.

على الرغم من ولوج المنتخب البحريني إلى الدفاع إلا أنه قدّم مباراة كبيرة حقًا واستحق أن يكون بطلًا للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة الخليجية إسوة بالعطاءات المميزة التي جعلته واحدًا من أفضل إن لم يكن الأفضل في البطولة.

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نتيجة مباراة السعودية البحرين في خليجي 24