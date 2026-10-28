فيديو: نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 .. دور المجموعات

يستعد جمهور كرة القدم الإفريقية لقرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 بوجود عدد من الأندية الكبرى.

النادي الزمالك المصري يعود للمشاركة في البطولة بعد غياب لسنوات، بجانب المغرب الفاسي ونهضة بركان والترجي التونسي والهلال السوداني وغيرهم من الأندية العريقة.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027

أسفرت نتائج القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية الترجي التونسي الزمالك المصري بترو أتليتيكو الأنجولي يانج أفريكانز التنزاني نواذيبو الموريتاني مولودية الجزائر ويليت الأنجولي الإفريقي التونسي

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة نهضة بركان بيراميدز المصري سيمبا التنزاني الهلال السوداني أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حوريا كوناكري الغيني كولومبي سبورتيف الكاميروني المغرب الفاسي





ما الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027؟ وما تصنيفها؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الزمالك المصري الهلال السوداني مولودية الجزائر الإفريقي التونسي بيراميدز المصري سيمبا التنزاني أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويليت الأنجولي الترجي التونسي يانج أفريكانز التنزاني نواذيبو الموريتاني كولومبي سبورتيف الكاميروني نهضة بركان المغربي بترو أتليتيكو الأنجولي حوريا كوناكري الغيني المغرب الفاسي

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027؟

يبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.



