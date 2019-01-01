فيديو - نتائج مثيرة في مباريات الجولة الأخيرة بالدوري السعودي

انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نفس الوقت من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

وشهدت الجولة إثارة كبيرة بين الفرق المتنافسة حيث شهدت حسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين لصالح النصر.

وضمن نتائج الجولة الأخيرة حقق الفيحاء فوزًا كاسحًا على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ناهير بيسارا ثنائية ودانيلو مورينو اسبريليا ثنائية وهدف عن طريق المزيعل، وعلى الناحية الأخرى أحرز كابونجو كاسونجو هدف الوحدة الأول وأضاف الثاني عبدالاله العمري.

⚽ الهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب بيسارا في الدقيقة 1

الفيحاء 1 الوحدة 0 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/Z7d1jl7rgo — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

⚽ الهدف الثاني لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 15

الفيحاء 2 الوحدة 0 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/4msBMCkdF6 — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

⚽ الهدف الثالث لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 30

الفيحاء 3 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/JX9jz9VLKt — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

⚽ الهدف الرابع لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عمر المزيعل في الدقيقة 33

الفيحاء 4 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/fByb6igH6p — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

⚽ الهدف الخامس لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 45

الفيحاء 5 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/RpOSCQuDuZ — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

وحقق التعاون فوزًا على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، احرز أهداف السكري كلًا من جهاد الحسين وتاوامبا وسجل للفيصلي دييجو كالديرون.

الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب دييقو كالديرون في الدقيقة 25

التعاون 0 : 1 الفيصلي #التعاون_الفيصلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/kWajYK1TVU — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب جهاد الحسين في الدقيقة 35

التعاون 1 : 1 الفيصلي #التعاون_الفيصلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/DcWZDuI7C3 — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

وتعادل الحزم مع القادسية بهدفين لكل فريق، حيث أحرز للحزم كلًا من سالوماو في الدقيقة 41 والثاني عن طريق رودولفو في الدقيقة 44بينما أحرز ثنائية القادسية كلًا من بيسمارك في الدقيقة 80 و جورجي سيلفا في الدقيقة 87.

أحرز أنطونيو دوس سانتوس هدف الرائد الأول في فوز الرائد على الفتح، قبل أن يضيف الهدف الثاني بدر السليطين في الدقيقة 51، وسجل صالح الشهري الهدفين الثالث والرابع للرائد.

الهدف الأول لنادي ⁧ #الرائد ⁩ سجله اللاعب كانو في الدقيقة 6

الفتح 0 : 1 الرائد



⁧ #الفتح_الرائد ⁩

⁧ #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان ⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧ #دوري_بلس ⁩ pic.twitter.com/SxPP67ZuR7 — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019