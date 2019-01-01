فيديو | ميسي يسحق الجميع في تدريبات برشلونة
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🇦🇷 Leo Messi just won the Ballon d’Or a few days ago, this man returned to Barcelona’s training session yesterday and put on a show. Football is too easy for him. 👽 pic.twitter.com/qjAqUjy1mS— FutbolBible (@FutbolBible) December 6, 2019
ظهر ليونيل ميسي في تدريبات فريقه برشلونة وهو يقوم بعدد من مهاراته التي لا تتوقف.
ميسي توِّج منذ أيام معدودة بلقب الكرة الذهبية، ليكون هو السادس له خلال مسيرته في كرة القدم.
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الدولي الأرجنتيني عاد للتدريبات ليقوم بسحق جميع زملائه ويحرز أهدافًا لا تصدق، كما جرت العادة في المباريات الرسمية.
مهارة كبيرة من الليو، الذي يؤكد يومًا تل والآخر أنه لا يمكن إيقافه بأي حال من الأحوال..