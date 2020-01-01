فيديو | ميسي يرد على سحر صلاح قبل دوري الأبطال

مهارة استثنائية من قائد برشلونة.

شارك ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في الحملة الدعائية الخاصة بأحد شركات المشروبات رفقة محمد صلاح وعدد من النجوم، وذلك بمناسبة عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعود منافسة أقوى المنافسات القارية الأوروبية مساء الثلاثاء عبر لقاءات دور الستة عشر، وذلك بعد توقف لقرابة شهرين منذ انتهاء دور المجموعات.

وظهر صلاح قبل أيام قليلة في الحملة الدعائية لنفس الشركة لكونه واحداً من عديد النجوم الذين يظهرون معها رفقة ميسي، رحيم ستيرلينج، مهاجم مانشستر سيتي، وآخرون.

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ويلعب صلاح رفقة ليفربول مع أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، بينما يخوض ميسي لقاءه مع برشلونة أمام نابولي الأسبوع المقبل.