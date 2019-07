فيديو – ميسي يتشاجر أثناء إجازته مع مجهول والأمن يتدخل

دخل الأرجنتيني، ليونيل ميسي في مشاجرة مع رجل أثناء فترة إجازته، وكادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي لولا تدخل رجال الأمن.

ويقضي ميسي، إجازته في جزيرة إيبيزا الإسبانية، رفقة عائلته، وتواجد مساء اليوم لحضور حفل غنائي، على شواطئ الجزيرة.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه رجل الأمن وهم يحاوطون بالبرغوث الأرجنتيني، بعدما دخل في مشادة مع أحد الأشخاص، وكادت أن تصل إلى الاشتباك بين الطرفين.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7