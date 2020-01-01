فيديو | ميت يسجل هدفاً في المكسيك رداً على عنف الشرطة!

واقعة مؤثرة من أصدقاء اللاعب الشاب

تصاعدت المشاعر في ولاية واهاكا بجنوب المكسيك أول أمس الخميس، بعد قيام أسرة اللاعب الشاب ألكسندر مارتينيز بوداعه على طريقتهم الخاصة.

اللاعب البالغ من العمر 16 سنة فقط، توفي الأسبوع الماضي، بعد إصابته برصاصة في رأسه من الشرطة المكسيكية، وسط حالة من الغضب العارم في بلاده.

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مارتينيز كان يقوم بشراء بعض المشروبات الغازية مع صديقه، ليتعرض للقتل من رجال الشرطة عن طريق الخطأ، بعد مطاردتهم لبعض الأشخاص الهاربين.

وأثناء حضور جنازته حرص أصدقاء اللاعب وأسرته، على حمل نعشه ووضعه داخل أحد الملاعب الصغيرة، من أجل منحه فرصة تسجيل الهدف الأخير قبل الرحيل بشكل نهائي.

#Oaxaca | #Cuenca 🎥 Compañeros de Alexander lo despiden, mete su último gol. pic.twitter.com/dJ9hY2DaTW — Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 11, 2020

الحاضرون قاموا بوضع النعش الخاص بالشاب الصغير أمام المرمى بشكل مباشر، من أجل إعادة توجيه الكرة نحو الشباك، وهو ما حدث وسط حالة من التأثر والتعاطف من الجميع.

يذكر أن ألكسندر مارتينيز انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، من أجل متابعة حلمه والتطور كلاعب كرة قدم، حيث لعب لصالح تييرا بلانكا رايادوس، وهو أحد أندية الدرجة الثالثة هناك.