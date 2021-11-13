فيديو | من يُدير نادي النصر؟ وليد الفراج يُجيب

يتبارى المحللون والنقاد الصحفيون والجمهور في تحليل مشاكل النصر وأسبابها، وقد أكد الأغلب أن الإدارة هي السبب الأهم في أزمة النادي هذا الموسم من خلال قرارتها السلبية خاصة في ملفي المدرب والصفقات الأجنبية.

ويتحدث الجميع في الإعلام والشارع الكروي السعودي عن مدى سيطرة مسلي آل معمر رئيس النادي على الإدارة ومسؤوليته عن القرارات المتخذة، ويتحدثون كذلك عن تدخلات كبيرة من رجال خارج مجلس الإدارة وتأثيرهم الكبير على صناعة القرار.

أحد مشجعي النصر وجه سؤالًا مباشرًا للإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" حول "من الذي يُدير نادي النصر؟"، وقد أجابه المذيع السعودي بالتأكيد على أنه مسلي آل معمر بالتشاور مع الأمير خالد بن فهد أكبر داعمي النادي.

لكنه أضاف "الرئيس مسلي آل معمر هو من يُدير نادي النصر وبالتنسيق مع الداعم الأكبر الأمير خالد بن فهد، لكن أعتقد أن التشاور بينهما في الأمور الاستراتيجية والقرارات الكبيرة فقط، لكن لا أعتقد أن الأمير خالد يُشغل نفسه بالتفاصيل الصغيرة في الفريق، الأكيد أن آل معمر ومجلس إدارته هم من يُديرون النصر".

وأتم "أعتقد أن آل معمر ومجلس إدارة النصر يقومون بعمل جيد، لكن مشكلتهم أنهم تولوا المسؤولية في وقت صعب وأجواء متوترة وضغوطات كبيرة، بجانب أن هناك بعض ممن يُسمون أنفسهم "عرابو الإدارة"، يُريدون التدخل لكن آل معمر ومجلسه يرفضون تمامًا".

مشجع: من يدير نادي #النصر ؟#وليد_الفراج: الرئيس ويعود للداعم الرمز النصراوي لكن الإدارة وصلت والحالة كانت متوترة وهناك من يريدون أن يكونوا رعاة وعرابين على الإدارة



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يُشار أن النصر أقال أخيرًا مدربه بيدرو إيمانويل رغم أن تعيينه في منصبه لم يدم أكثر من شهر، وقد وافق كذلك على استقالة المدير التنفيذي للفريق حسين عبد الغني.