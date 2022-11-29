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فيديو | مكالمة مؤثرة لوالدة خليل البلوشي: الجميع سعيد بالمنتخب السعودي

زهيرة عادل
12:22 ص غرينتش+2 29‏/11‏/2022
saudi - khalil al balushi
المعلق العماني خليل البلوشي يعيش حالة خاصة مع الجمهور السعودي في مونديال قطر

بدت والدة المعلق العماني خليل البلوشي متأثرة فرحًا بما يقدمه المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، متمنية له التأهل لدور الـ16.

الأخضر السعودي يلاقي المكسيك غدًا الأربعاء، في ختام دور المجموعات، فوزه بها يعني تأهله لدور الـ16، أما التعادل فيجعله في انتظار هدية فوز بولندا أمام الأرجنتين.

وحلت والدة البلوشي ضيفة في اتصال هاتفي عبر راديو "الوصال"، متمنية التوفيق لنجلها، وظهرت متأثرة من شعوره ببعض الإعياء وتأثر صوته بعد حماسه الشديد في التعليق على المباريات.

أما عن المنتخب السعودي، فداعبها المعلق العماني حول متابعتها للمباريات لأول مرة في حياتها، لترد: "الله ينجحهم ويوفقهم، كل الناس فرحانة بالسعودية، يا رب تنجح".

يذكر أن السعودية كانت قد افتتحت المونديال بالفوز أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما خسرت المباراة الثانية أمام بولندا بثنائية نظيفة.

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