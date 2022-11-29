فيديو | مكالمة مؤثرة لوالدة خليل البلوشي: الجميع سعيد بالمنتخب السعودي

المعلق العماني خليل البلوشي يعيش حالة خاصة مع الجمهور السعودي في مونديال قطر

بدت والدة المعلق العماني خليل البلوشي متأثرة فرحًا بما يقدمه المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، متمنية له التأهل لدور الـ16.

الأخضر السعودي يلاقي المكسيك غدًا الأربعاء، في ختام دور المجموعات، فوزه بها يعني تأهله لدور الـ16، أما التعادل فيجعله في انتظار هدية فوز بولندا أمام الأرجنتين.

وحلت والدة البلوشي ضيفة في اتصال هاتفي عبر راديو "الوصال"، متمنية التوفيق لنجلها، وظهرت متأثرة من شعوره ببعض الإعياء وتأثر صوته بعد حماسه الشديد في التعليق على المباريات.

أما عن المنتخب السعودي، فداعبها المعلق العماني حول متابعتها للمباريات لأول مرة في حياتها، لترد: "الله ينجحهم ويوفقهم، كل الناس فرحانة بالسعودية، يا رب تنجح".

🔴 "فاجأنا خليل بصوت والدته الله يحفظها"



🔺في موقف معبر جدا #خليل_البلوشي متأثرا باتصال ودعوات ودعم والدته التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في #مونديال_قطر2022



عبر اتصال مفاجىء له من طاقم #الوصال #مزاجي برنامج #مونديال2022 @mo7_3lawi @kalhiddi @khalilalbalush1 pic.twitter.com/64srhTU0u2 — Al Wisal - الوصال (@al_wisal) November 28, 2022

يذكر أن السعودية كانت قد افتتحت المونديال بالفوز أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما خسرت المباراة الثانية أمام بولندا بثنائية نظيفة.