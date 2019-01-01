فيديو - مفاجأة.. الحضري: الاتحادين المصري والإفريقي لم يوجها لي دعوة لحضور القرعة

الحضري لم يحضر قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوضح عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر التاريخي، حقيقة ما تررد حول رفضه دعوة الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكانت القرعة قد أقيمت أمس الجمعة تحت سفح الأهرامات بالجيزة للبطولة التي ستقام في مصر، خلال العام الجاري، في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتحدث الحضري عبر فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوضح أن لم توجه له الدعوة لحضور حفل القرعة.

وقال الحضري في الفيديو: "السلام عليكم.. حبيت أتكلم في موضوع كل الناس اللي سألت على عدم حضور الحضري لقرعة كأس الأمم الإفريقية، أول شيء لم يوجه لي دعوة من الاتحاد الإفريقي، ولم يوجه لي دعوة من اتحاد بلدي وحبيت أعرف الناس الحقيقة فين".

وأضاف: "أكيد منتخب مصر وقع في مجموعة متوازنة نتمنى لهم كل التوفيق بدعم كل المسئولين والجماهير المصرية والحصول على كأس الأمم الإفريقية 2019 إن شاء الله".

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.