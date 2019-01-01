فيديو - مصر تتلقى الهزيمة الأولى في عهد أجيري أمام نيجيريا

الفراعنة اختتموا معسكرهم الحالي بالهزيمة بعد التعادل قبلها أمام النيجر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى له في عهد المكسيكي خافيير أجيري، أمام نظيره النيجيري بهدف وحيد، في اللقاء الودي الذي أقيم بالعاصمة النيجيرية.

اللقاء بدأ بهدف مبكر لأصحاب الأرض بأقدام بول أونواتشو، الذي استغل خطأ دفاعي من أحمد فتوح، وسدد بطريقة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الفراعنة بعد مرور 7 ثواني على صافرة البداية.

وكاد النيجيريون أن يضيفوا ثاني الأهداف في الدقيقة 31 بعد خطأ المدافع محمود علاء، لتصل الكرة إلى أليكس أيوبي، الذي سددها قوية، لكن محمود جنش؛ حارس مرمى الفراعنة، أمسك بالكرة بثبات.

الفراعنة سيطروا على مجريات الشوط، لكن دون خطورة واضحة، حيث اعتمد النسور على التكتل الدفاعي.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض محمود علاء للإصابة في كرة هوائية، أدت إلى نزيف الدماء من عينه، ليخرج وينزل أحمد أيمن منصور بدلًا منه.

وأتيحت فرصة حقيقية لإدراك التعادل لمصر في الدقيقة 80 بعد انفراد أحمد حسن "كوكا" بحارس المرمى، لكن تدخل الدفاع النيجيري وأبعد الكرة قبل تسديدها.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغط هجومي مكثف من الفراعنة عن طريق كوكا ومحمود حسن تريزيجيه إلا أن الدفاع النيجيري وحارسه تعامل معها بنجاح، لينهزم المنتخب المصري بنتيجة 1-0.