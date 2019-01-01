فيديو - مشهد مهيب ومطلب خاص من جمهور الأهلي للاعبين عقب وداع دوري الأبطال

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا عقب الهزيمة أمام صن داونز 5-1

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فاجأ جمهور الأهلي المصري الجميع برد فعله عقب وداع فريقه دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام الأولاد بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. (طالع تقرير المباراة)

ولم يسعف الفوز الشياطين الحمر، حيث كانوا بحاجة لإحراز ستة أهداف، بعدما خسروا لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ليودعوا البطولة القارية.

هيثم فاروق لإدارة الأهلي: صفقاتكم تنافس محليًا فقط وهناك لاعبين انتهت صلاحيتهم

جمهور القلعة الحمراء قام بتحية اللاعبين عقب اللقاء، وتوجه لهم اللاعبين لرد التحية، في مشهد ليس بجديد على الأهلي، الذي احتشدت جماهيره لمؤازرته رغم أن الأمل ضعيف في تأهله إلى الدور المقبل.

وهتف الجمهور موجهين رسالة خاصة للاعبين، عقب المباراة، قائلين: "الدوري يا أهلي"، لتحميسهم على مواصلة المنافسة محليًا على لقب الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر يحتلوا حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك، صاحب الوصافة.

يذكر أن صن داونز تأهل إلى نصف النهائي ليلاقي الفائز من مواجهة الوداد المغربي وهورويا الغيني، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.