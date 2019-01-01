فيديو - مشهد رائع بين تركي آل الشيخ وسامي الجابر في احتفالات الهلال بدوري أبطال آسيا

الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

تنطلق بعد قليل احتفالات هيئة الترفية السعودية، بالهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني.

تركي آل الشيخ أحدث الكثير من التطور في الكرة السعودية، وقت ما تواجد في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأدخل الكثير من السرعة والإثارة على تطورها.

وأكد آل الشيخ أمس الأربعاء أن هناك مفاجآت في حفل الهلال اليوم الخميس، من أجل الاحتفال بالفريق عقب التتويج بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

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وظهر آل الشيخ في الاحتفالات بجانب سامي الجابر رئيس الهلال السابق الذي كان له دورًا في بناء فريق قوي للهلال، حيث تبادلا الضحكات والحديث.

تركي آل شيخ وسامي الجابر قبل بداية #حفل_الترفيه_للهلال 👇pic.twitter.com/N1Q4OkSuyK — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 28, 2019

ويشارك في الحفل حسب ما أعلنته هيئة الترفية كلًا من المطربين العرب المميزين رابح صقر وحسين الجسمي وماجد المهندس وراشد الفارس.