فيديو | مشجع هلالي يكيد صديقه النصراوي بـ"خلاط"

مازالت أصداء ديربي الرياض مسيطرة على الشارع الكروي السعودي، بعد الانتصار الكبير الذي حققه الهلال على غريمه التقليدي النصر.

الهلال انتصر على النصر بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موقف طريف، بين مشجع هلالي وصديقه الذي يشجع نادي النصر، عقب مباراة ديربي الرياض.

وظهر المشجع الهلالي وهو يحمل هدية لصديقه النصراوي الذي كانت تظهر عليه علامات الحزن بسبب الهزيمة الكبيرة، وظل الأخير منتظرًا الكشف عن الهدية.

وقام المشجع الهلالي بالكشف عن الهدية، التي تبين أنها عبارة عن خلاط كهربائي، وهو الأمر الذي تسبب في غضب مشجع النصر ليقوم برميه على الأرض.

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مشجع الهلال أراد فقط أن يذكر صديقه النصراوي بالاحتفال الشهير لسالم الدوسري نجم الهلال، الذي احتفل به أمام الهلال في آخر مباراتين، وأصبح معروفًا به.

🎥| مشجع هلالي يهدي صديقه النصراوي خلاط بمناسبة فوز #الهلال 😂💙. pic.twitter.com/EFgsEQayS2 — بيت الهلال (@baytAlhilal) March 4, 2022

سالم الدوسري تألق في مباراة ديربي الرياض الأخيرة، حيث استطاع أن يسجل هدفين، وقدم مستوى رائع ليساهم بشكل كبير في انتصار الهلال باللقاء.