فيديو | مشاركة قصيرة ولكن ساحرة .. بيل يظهر للمرة الأولى مع فريقه الجديد

بيل يعود للملاعب عقب ترك ريال مدريد

عاد النجم الويلزي جاريث بيل للمشاركة في الملاعب عقب الرحيل عن ريال مدريد، وظهر للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد لوس أنجلوس.

وانضم قائد ويلز لصفوف فريقه الأمريكي الشهر الجاري بعقد لمدة عام، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

كيف كانت المشاركة الأولى الرسمية لبيل مع لوس أنجلوس؟

وشارك بيل بديلاً في الدقيقة 72 من لقاء لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي للمحترفين أمام ناشفيل، وكانت النتيجة تشير لتقدم فريقه بهدفين لهدف.

ولم يسجل أو يصنع بيل، ولكن ظهر في لياقة عالية، وقام بعدة لمسات مميزة جذبت انتباه الجمهور الحاضر ونالت استحسانه.

كيف علق بيل على ظهوره الأول مع فريقه الجديد؟

النجم السابق للملكي قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري: "الرطوبة صعبة وتشعر بها في الإحماء، هذا أمر لم أعتد عليه ولا تراه في التلفاز!".

وأتبع: "يجب علي التعود على فلسفة الفرق، وأعمل في التدريبات وأشاهد الأفلام مع الجهاز الفني للتعود، سعيد بالمشاركة وأسعى للمساعدة".

وكان الويلزي ظهر للمرة الأولى مع فريقه في لقاء الديربي الأسبوع الماضي، ولكن فقط شارك في احتفالات الفوز على الجار لوس أنجلوس جالاكسي.

يذكر أن لوس أنجلوس أشرك أيضاً في تلك المباراة نجمه الجديد جيورجيو كيليني المنضم من يوفنتوس هذا الصيف، وبهذا الانتصار واصل صدارته لجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

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