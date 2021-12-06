فيديو | مشادة عنيفة بين أليجري وموراتا بعد استبداله .. والمدرب يكشف السبب

شهدت مباراة يوفنتوس وجنوى مشادة عنيفة بين المدير الفني، ماسيميانو أليجري ولاعب الفريق ألفارو موراتا، عقب قرار استبداله.

وقرر

أليجري عند الدقيقة 73 من عمر المباراة استبدال موراتا والدفع بمويس كين بدلاً منه، لينشب بينهما مشادة كلامية حادة.

وبدت العصبية على موراتا في أرض الملعب منذ إعلان استبداله وخرج من الملعب ودخل في مشادة كلامية حادة مع مدربه أليجري وصلت إلى دفعه في كتفه لينفعل عليه مدرب يوفنتوس.

ماذا حدث بين أليجري وموراتا؟



لقطت ميكروفونات "Pitchside" الحديث الذي دار بين موراتا وأليجري على خط التماس بعد أن قام المدرب الإيطالي باستبداله وذلك بسبب الحالة المزاجية السيئة للاعب في الملعب واعتراضه على قرار الحكم.



Massimiliano Allegri 🆚 Alvaro Morata pic.twitter.com/FJVHPadOu4 — FootballWTF (@FootballWTF247) December 5, 2021

وشوهد أليجري وهو يقول لموراتا: "لقد ارتكبت خطأ، عليك أن تصمت!"



ليقوم المهاجم الإسباني بالرد عليه بغضب: "ماذا فعلت ؟!"



ماذا قال أليجري عقب المباراة؟



عندما سُئل أليجري عن سبب المشادة مع موراتا، رد المدرب: "لقد حصل على بطاقة صفراء، وظل يجادل مع الحكم، لذلك فضلت أن استبدله".

واختتم أليجري: "إنه أمر محبط، حيث أن موراتا لعب بشكل جيد مثله مثل باقي الفريق".

يجدر الإشارة إلى أنّ موراتا أهدر عدد كبير من الفرص خلال مشاركته في المباراة، التي انتهت بفوز بيانكونيري بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.