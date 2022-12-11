فيديو | مشادة دفاعًا عن لاعبي الاتحاد .. جمهور العميد يتغنى بموقف حجازي

العميد واجه الفيحاء وديًا اليوم خلال معسكر الإمارات، وحجازي حمل شارة قيادة النمور

شهدت مواجهة الاتحاد والفيحاء الودية، اليوم السبت، مشادة كلامية بين أحمد حجازي؛ مدافع العميد، وحكم اللقاء الإماراتي.

المباراة فاز بها العميد بثنائية نظيفة، سجلها هيلدر كوستا وهارون كمارا، ضمن معسكر الفريقين في الإمارات، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن السعودي الحالية.

وحمل حجازي شارة القيادة خلال اللقاء، ووجهًا تحذيرًا للحكم بعدم التعامل السيئ مع زملائه في الفريق.

الحكم منح برونو هنريكي؛ لاعب النمور، إنذارًا، وعندما حاول اللاعب الحديث معه، ارتفع صوت الحكم، وهو ما لم يعجب المدافع المصري، الذي توجه للحكم محذرًا إياه من رفع صوته على اللاعبين مرة أخرى.

- القائد احمد حجازي لحكم اللقاء :



- كابتن كابتن متعليش صوتك على اللعيبة 🗣️pic.twitter.com/Wfy7X4wMfA — ITTIAziz (@ittiaziz_) November 12, 2022

موقف حجازي نال إعجاب جمهور الاتحاد، مشيدين بدوره في حماية زملائه، رغم كونها مباراة ودية، وواصفين إياه بالقائد داخل الملعب وخارجه.

حجازي قائد قائد بمعنى الكلمه في كل لقطه يوجه اللاعبين و يدعمهم 👏🏻 — ITTIAziz (@ittiaziz_) November 12, 2022