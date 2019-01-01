الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فيديو – مشاجرة بين ميسي ومجهول والأمن يتدخل

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Getty Images
المشاجرة وقعت أثناء حفل غنائي تواجد فيه الأسطورة الأرجنتينية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

دخل الأرجنتيني، ليونيل ميسي في مشاجرة مع رجل أثناء فترة إجازته، وكادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي لولا تدخل رجال الأمن.

ويقضي ميسي، إجازته في جزيرة إيبيزا الإسبانية، رفقة عائلته، وتواجد مساء اليوم لحضور حفل غنائي، على شواطئ الجزيرة.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه رجل الأمن وهم يحاوطون بالبرغوث الأرجنتيني، بعدما دخل في مشادة مع أحد الأشخاص، وكادت أن تصل إلى الاشتباك بين الطرفين.

ويقضي ميسى إجازته، استعداداً للعودة إلى تدريبات برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، منتصف الشهر القادم.

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