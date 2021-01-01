فيديو | مسؤول نصراوي سابق: هذا سر ضياع صفقة ياسر الشهراني من النصر

الهلال خطف اللاعب من جاره

كشف حمود الشهري مسؤول العلاقات العامة السابق في نادي النصر كواليس ضياع صفقة المدافع السعودي ياسر الشهراني من النادي عام 2012، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل آنذاك.

مدافع القادسية كان في طريقه للنصر، إذ توصل الناديان لاتفاق على كافة التفاصيل المالية ووصل اللاعب الرياض بعدما حجز له النادي العاصمي تذاكر الطيران، وكان معه عبد الله الهزاع رئيس القادسية.

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كانت الصفقة في طريقها للانتهاء بنجاح، لولا اتصال هاتفي وصل اللاعب من نادي الهلال غير مساره من اللون الأصفر إلى الأزرق.

الشهري تحدث عن كواليس تلك الصفقة واتهامه بإضاعتها قائلًا لقناة 24 الرياضية "أنا برئ من تلك التهمة تمامًا، لم أكن متواجدًا في الرياض آنذاك بل في عطلة مع عائلتي في جنوب السعودية".

أضاف "اللاعب كان في طريقه للنصر فعلًا، لكن اتصال هاتفي كان سر تحويل وجهته إلى الهلال، لو كنت موجودًا معه في المطار لما سمحت له بالاحتفاظ بهاتفه النقال أبدًا، أفعل هذا مع كل لاعب ننوي ضمه وحتى يُوقع العقود".

يُشار إلى أن الهلال ضم الشهراني صيف 2012 بالإعارة لموسم واحد قبل أن يضمه نهائيًا من القادسية صيف 2013، ومنذ ذلك الوقت ويُعد اللاعب أحد نجوم الفريق وأبرز المساهمين في إنجازاته الكبيرة.