فيديو - مدير البطولة العربية للأهلي المصري: من قال أنكم مدعوون للنسخة المقبلة؟

طلال آل الشيخ يهاجم مجلس الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب طلال آل الشيخ؛ مدير البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" ومستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن استيائه من موقف مجلس إدارة الأهلي المصري تجاه المشاركة في البطولة، مؤكدًا أنه من الأساس لن يتم دعوته للمشاركة في النسخة المقبلة.

مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله مقاطعة البطولات العربية، على إثر الخلافات مع تركي آل الشيخ وهجومه على الإدارة بشكل مستمر.

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وقال طلال آل الشيخ، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "بيان غريب من الأهلي، شر البلية ما يضحك، الأهلي نادي كبير وعريق وجماهيره عريضة، ولا يمكن لأحد تجاهله، لكن ما أتمناه أن هذه العراقة تواكبها إدارة على نفس مستوى هذا الكيان الكبير للارتقاء به والمحافظة على مستواه، لأن الأهلي هو أحد رموز إدارتنا العربية".

وأضاف: "أولًا الأهلي هو من طالب بالمشاركة في البطولة السابقة، ثانيًا الأحمر خرج من البطولة ولم يقدم أي احتجاج على أي شأن من البطولة نهائيًا، ثالثًا الاتحاد المصري أعلن من قبل أن المشاركة في البطولة الأفريقية ستمنع فرقها من المشاركة في البطولة العربية بسبب الدوري المحلي، لذلك طبيعي أن الأهلي لن يشارك، فأصدروا بيان المقاطعة بعد ذلك، فما الفائدة منه؟".

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مدير البطولة العربية تابع: "من الأساس من قال أن الأهلي المصري تم دعوته للبطولة المقبلة، هو أحد الفرق المميزة وخرج من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، مثله مثل أي نادٍ، فنحن أمام نظام جديد للبطولة، ليس لا بد أن تشارك فرق بأعينها من السعودية أو مصر أو الإمارات، ووجود الأهلي من عدمه لا يعنينا".

واختتم: "إدارة الأهلي لها سلبيات تريد أن تشتت الجمهور عنها، وهذه أساليب قديمة، نتمنى لإدارة القلعة الحمراء التوفيق وأن يواكبوا تطلعات جماهيرهم الكبيرة عبر العمل النموذجي بعديًا عن الضوضائيات التي لا داعٍ لها ولا أساس لها".

#الديوانيه

طلال آل الشيخ: #الأهلي_المصري هو من طالب بالمشاركة في البطولة السابقة، وخرج من البطولة ولم يقدم أي احتجاج نهائيًا . pic.twitter.com/1pTGrSLpxo — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٠ مارس ٢٠١٩

يذكر أن المارد الأحمر كان قد ودع النسخة الحالية من كأس زايد بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي بثلاثية لكل فريق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16، وتأهل الفريق الإماراتي بأفضلية التسجيل خارج الديار.