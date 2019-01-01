فيديو - محمد هاني في محاولة للاحتفال مع صلاح وليفربول في الفندق

لاعب الأهلي استغل الراحة ليطير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر محمد هاني؛ ظهير الأهلي المصري، نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، مستغلًا الراحة التي حصل عليها.

لاعب المارد الأحمر حصل على راحة من التدريبات يومي أول أمس وأمس السبت، ليطير إلى العاصمة الإسبانية "لندن"، لمؤازرة مواطنه محمد صلاح؛ نجم الريدز.

ونشرت بوابة "العين الرياضية" فيديو يظهر به هاني منتظرًا أمام فندق إقامة بعثة ليفربول، في محاولة للدخول للاحتفال مع صلاح باللقب القاري.

ليفربول حصل على لقب البطولة بعد تغلبه على توتنهام بثنائية نظيفة، سجل منها نجم الفراعنة الهدف الأول من ضربة جزاء، وأضاف أوريجي الثاني.

ويعد محمد صلاح أول مصري وثالث عربي يحصل على ذات الأذنين بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.