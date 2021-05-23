فيديو | محمد الشناوي يحسم موقفه النهائي من عرض النصر السعودي

هل يرحل الشناوي إلى النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من العرض الذي تلقاه من جانب نادي النصر السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الشناوي تلقى عرضًا كبيرًا من نادي النصر، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بدلًا من الأسترالي برادلي جونز.

وقال كريم رمزي مقدم برنامج "بي أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية: "محمد الشناوي تلقى عرضًا مغريًا من نادي النصر السعودي، له ولفريقه الأهلي، ولكن مسؤولي القلعة الحمراء رافضين العرض تمامًا".

وتابع: "الشناوي لديه الرغبة في الاستمرار مع الأهلي، وهي نفس الرغبة لدى مسؤولي القلعة الحمراء، الذين يريدون استمراره وعدم رحيله".

واستطرد قائلًا: "في نفس التوقيت، بدأ مسؤولي الأهلي في التحرك للتعاقد مع حارس مرمى آخر، لكي يعوض رحيل الشناوي أو يتواجد على مقاعد البدلاء للشناوي".

وواصل: "الأهلي لا يعلم ما الذي قد يحدث بنهاية الموسم، وبالتالي القلعة الحمراء تبحث عن التعاقد مع حارس مرمى آخر، والرغبة تتجه نحو محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش".

"صياح النصراويين يعني أن الهلال سيفوز"

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد أزمة في هذا الأمر، ولكن الأهلي يتعامل بشكل احترافي كبير، ولا توجد أي أزمة سواء من الأهلي أو الشناوي بخصوص الاستمرار".