فيديو| محرز يصنع هدفاً عكسياً يمنح الجزائر التقدم
تقدم المنتخب الجزائري بهدف أول على خصمه النيجيري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.
جاء الهدف في الدقيقة 40 بالنيران الصديقة، حين أودع تروست إيكونج الكرة في شباك النيجيريين عن طريق الخطأ.
نجم ذلك عن كرة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي تقدم وأرسل العرضية التي اصطدمت بإيكونج.
هدف ⚽️ نيران صديقة تمنح الجزائر الأسبقية بعد مجهود فردي رائع من رياض محرز!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
🇳🇬 0 - 1 🇩🇿 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/i6oBEEk8aH
وكان المنتخب التونسي قد تضرر من نفس ما استفاد منه الخضر الآن، حيث فضل في التأهل للنهائي بسبب هدف عكسي سجله ديلان برون في شباكه في الدقيقة 100.
ماذا أهدرت يا بغداد!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/OWctdr2eQr— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
بذلك يقترب الجزائر من مواجهة السنغال في النهائي، رغم الفرصة السهلة التي أضاعها بغداد بونجاح في الدقيقة 29.