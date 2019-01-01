كأس أمم أفريقيا

فيديو| محرز يصنع هدفاً عكسياً يمنح الجزائر التقدم

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Javier Soriano
الجزائريون يحافظون على تقليد "الدقيقة 22"..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تقدم المنتخب الجزائري بهدف أول على خصمه النيجيري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

جاء الهدف في الدقيقة 40 بالنيران الصديقة، حين أودع تروست إيكونج الكرة في شباك النيجيريين عن طريق الخطأ.

نجم ذلك عن كرة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي تقدم وأرسل العرضية التي اصطدمت بإيكونج.

وكان المنتخب التونسي قد تضرر من نفس ما استفاد منه الخضر الآن، حيث فضل في التأهل للنهائي بسبب هدف عكسي سجله ديلان برون في شباكه في الدقيقة 100.

بذلك يقترب الجزائر من مواجهة السنغال في النهائي، رغم الفرصة السهلة التي أضاعها بغداد بونجاح في الدقيقة 29.

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